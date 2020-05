¡A DESCANSAR! Descubre 8 Formas para Mejorar tus Horas de Dormir

Quizá te preocupa un poco levantarte sin ganas de hablar y carente de energía, mientras que tu mejor amiga a primera hora es un rayo de luz que se come al mundo con su fuerza; todo tiene que ver con tu forma de dormir y en tu reloj biológico, el cual se encarga de poner a tiempo las horas de tu organismo.

Si te sientes más inspirada en el trabajo a media tarde que por la mañana y no entiendes por qué tu humor a veces es tan predecible, deberías seguir algunos tips que te ayudarán a sacar lo mejor de ti y aprovechar tu energía.

1. Descubre tu reloj biológico para dormir

Esta primera parte es sumamente fácil, aprovecha la cuarentena, una semana de vacaciones o un fin de semana libre para llevar a cabo una sencilla autoevaluación. Escucha a qué hora te pide el cuerpo acostarte y levantarte, entonces registralo en tu agenda del sueño.

2. ¡A descansar!

Dormir en la noche es sinónimo de buena salud. Tú cuerpo está programado para que esas horas aumente la melatonina, una hormona que envía el mensaje de oscuridad química a todas las células del organismo; esto permite comenzar el modo "descanso y reparación".

Si no duermes bien solamente rendirás el 50 % menos, incluso tu memoria y ánimo se verán afectados.

3. ¿Fiesta de noche?

"Se da una mayor incidencia de síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos afectivos, alteraciones del sueño o envejecimiento", dijo Ángeles Rod, investigadora de Cronolab.

Los relojes internos dejan de sincronizarse cuando no hay rutinas regulares de alimentación, ejercicio y falla la alternancia de luz natural y oscuridad.

4. Controla tus cambios de humor

Dormir 8 horas al día puede ayudar con la inestabilidad emocional por el síndrome premenstrual, el cual provoca ansiedad, irritabilidad, dolor o ganas de comer algo dulce.

5. Practica ejercicio a una hora adecuada ayuda a dormir

Un estudio realizado entre jugadoras de rugby que corrían a diario demostró que cuando lo hacían de noche, el centro del sueño o sueño profundo se desplazada de las 4:00 de la madrugada a las 7:00, y se levantan más cansadas. No obstante, cuando corren a las 9:00 de la mañana, sus ritmos biológicos eran los adecuados.

Por esto, se recomienda evitar deportes intensos como crossfit, boxeo o zumba después de las 9:00 de la noche.

6. Adelgaza más con solo dormir

Los relojes metabólicos y digestivos se encargan de preparar la digestión y el metabolismo de los nutrientes; no obstante, cuando se adelanta o atrasa esa rutina, nuestro cuerpo no lo prevé y no hace su función de manera adecuada.

7. Date un momento para la intimidad

La testosterona de los hombres jóvenes alcanza su punto máximo entre las 6 y las 9 de la mañana: ahí es cuando su deseo es más intenso.

En cambio, las hormonas femeninas de placer se disparan más en la tarde, por lo que la solución es dormir bien, relajarse y disfrutar con tu pareja.

8. ¡Disfruta tu nueva vida!

En las mañanas ve al baño, el intestino funciona mejor en ese momento del día; a las 10 horas se segrega cortisol y adrenalina; la frecuencia cardíaca y la tensión están alta y es el momento para concentrarte.

La hora perfecta para comer los carbohidratos es el mediodía porque gracias al nivel de insulina se metabolizan mejor.