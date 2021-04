Pastillas de insulina permiten controlar la diabetes sin necesidad pinchazos

El portal 20 Minutos señala que la New York University Abu Dhabi (NYUAD), en Emiratos Árabes Unidos, junto con investigadores de Argelia, España, Arabia Saudita y Reino Unido, ha desarrollado una pastilla de insulina capaz de sustituir las inyecciones subcutáneas de insulina que se tienen que administrar los diabéticos.

Según recoge la Agencia de Noticias de Emiratos, esta nueva tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida de los diabéticos, ya que el sistema de administración oral creado por la NYUAD evita los efectos secundarios de las inyecciones de insulina.

Las pastillas están diseñadas de tal forma que, a diferencia de las creadas anteriormente por otras universidades estadounidenses, son biocompatibles, altamente estables en el estomago y capaces de administrar específicamente la cantidad correcta de insulina para cada diabético.

Estas modificaciones son un avance hacía una enfermedad que es hoy la séptima causa de muerte a nivel mundial.

The imine-linked COF can be made in just 10 minutes from 2 inexpensive building blocks at room temperature https://t.co/nm2KlH5B2l

— Chemistry World (@ChemistryWorld) April 6, 2021