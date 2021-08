¿Qué se debe hacer para evitar contagiarse del hongo negro?

Recientemente se registró un caso de hongo negro en el estado Mérida, un padecimiento que últimamente ha estado vinculado a la COVID-19. Esto encendió las alarmas entre los ciudadanos, quienes temen contagiarse de la también llamada mucormicosis.

José Córdova, médico internista, en entrevista para Caraota Digital, detalló que no hay medidas de prevención específicas. Sin embargo, subrayó que se debe evitar el uso de esteroides, a menos que sean urgentemente necesarios; pueden generar inmunodepresión en el organismo.

“Son medidas generales; no hay ninguna especifica. En sí, evitar el uso de esteroides de todo tipo, especialmente en contagiados de coronavirus. Solo se debe usar en casos graves”, expuso, dado que puede generar el escenario propicio para la infección del hongo negro.

Esto se debe a que la mucormicosis no es una enfermedad que cause epidemia o pandemia; no se puede contagiar entre personas. “Este hongo solo usa a persona inmunocomprometidas”, aunque Alvarado subrayó que la crisis sanitaria venezolana puede propiciar “brotes” del hongo.

SÍ HAY ALGUNAS MEDIDAS GENERAR PARA EVITAR EL HONGO NEGRO

Sin embargo, Córdova indicó que hay algunas medidas generales, como el lavado de manos, uso de tapabocas y desinfección de superficies. Asimismo, se pueden evitar los alimentos en descomposición, ventilación en las habitaciones y cumplir los protocolos higiénicos en el trato con animales.

Al mismo tiempo, subrayó que las medidas deben ser principalmente para las personas imunodepresivas. Entre estos están los diabéticos, VIH positivos, hipertensos, cardiópatas, trasplantados y enfermos crónicos. “Ahí es donde se puede afectar y propagarse el hongo negro”, insistió.

El especialista exhortó a los ciudadanos a cumplir los protocolos, tanto para prevenir la COVID-19 como la mucormicosos. En tal sentido, Córdova ratificó que se trata de una “infección oportunista” y las personas con comorbilidades (personas con más de una patología) deben cuidarse especialmente.