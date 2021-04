¿Quieres hacer la sentadilla perfecta? Descubre los errores más frecuentes cometidos al realizarla

La sentadilla es un ejercicio que ayuda a fortalecer la parte baja del cuerpo como muslos y glúteos. Sin embargo, hay personas que no hacen correctamente el procedimiento de la sentadilla y esto puede provocar lesiones en los músculos.

Lo que debes evitar al realizar sentadillas

1.- Uno de los errores más comunes al realizar sentadillas es bajar poco, tampoco se tiene que tocar el suelo, con tan solo realizar el movimiento con amplitud es más que suficiente, según expertos en el área.

“La sentadilla es un movimiento con un rango de recorrido completo. Las sentadillas que no rompen el paralelo son sentadillas parciales. Esto no significa que sean malas o que no se pueda obtener resultados con ellas, pero no se debe entender que el movimiento técnico correcto sea ese”, explicó el fitness Alfonso M. Arce.

2.- Otra equivocación muy concurrida es despegar los talones del suelo, pues debe haber una buena balanza del peso total sobre los pies para evitar llevar todo el cuerpo hacia la punta de los pies.

“Levantar los talones es una clara señal de que estamos llevando inconscientemente el peso excesivamente hacia delante. Esto incrementa la tensión articular sobre las rodillas, aumentando el riesgo de lesión”, aclaran en Club Metropolitan.

3.- No se debe juntar o separar demasiado los pies, pues si se tiene muy cerca los pies causarán desestabilidad y tensión en las rodillas, mientras que la separación extrema generará tensión en aductores.

4.- No se tiene que juntar las rodillas, pues esto no dará el resultado de obtener glúteos tonificados. Los expertos aconsejan es importante prestar atención a la técnica de ejecución y mantener constante la distancia entre las rodillas de modo que podamos aumentar la implicación de los glúteos en este movimiento

5.- Inclinarse hacia adelante es un grave error al realizar sentadillas, ya que puede dar lesiones y dolores en la parte baja de la espalda. Tampoco se debe mirar hacia abajo porque no dará la postura erguida que se necesita para realizar bien la sentadilla.

Cortesía: ABC Bienestar