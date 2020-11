Tras meses de pandemia estoy perdiendo la motivación: ¡Cómo combatirlo!

Sin embargo, conforme nos acostumbramos a vivir con ello tras más de medio año, ha surgido un tipo diferente de estrés, comentó Liz Fosslien, coautora e ilustradora de No Hard Feelings: The Secret Power of Embracing Emotion at Work.

“Todo ha cambiado. Siete meses después, todos los días son iguales. Hemos oscilado hacia el otro extremo del péndulo. No hay chispa en la vida”, opinó Fosslien. “Pareciera que todo ha perdido su color”.

Y añadió: “Es un estado raro en el que hacemos lo mismo todos los días mientras el mundo a nuestro alrededor se mueve cada vez más rápido y es simplemente agotador”.

“Siento que nada es seguro, y eso es muy deprimente”, admitió.

Fosslien se hizo eco del consejo de Hairston sobre ser generoso contigo mismo y aceptar que, a veces, simplemente no tendrás inspiración, y agregó que esforzarte por romper con la monotonía podría ayudarte a sentir una chispita de inspiración.

Por ejemplo: todos hemos experimentado una especie de cambio de identidad en relación con el trabajo. Para algunos eso significa trabajar desde casa por primera vez, para otros significa seguir trabajando pero en un entorno peligroso y precario, y para otros podría significar no trabajar en absoluto.

No obstante, recordar qué le daba significado o alegría a tu trabajo en la época pasada y traducirlo a la actualidad puede ayudarte a romper el maleficio de la desmotivación, sugirió Fosslien. Si lo que más te gustaba del trabajo eran tus colegas, haz un esfuerzo adicional para agendar una reunión. Si querías aprender nuevas habilidades, busca mecanismos para seguir aumentándolas. Tal vez solo te encantaba elegir tu atuendo todos los días… prueba con hacer eso algunas veces por semana a ver si te revitalizas.

“Los elementos centrales de la motivación no han cambiado pero, al intentar reconocer que estás estresado y que hay cosas pequeñas que puedes hacer, podrías superar los días cuando no estén resonando los elementos de alto nivel de angustia”, señaló.