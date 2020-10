Tres adolescentes y una joven de 20 años se encontraban manipulando un arma de fuego y presuntamente a uno de los menores de edad se le escapó un disparo, impactando a la mujer en el cráneo y

.

Luego de recibir el disparo en la cabeza, la mujer-quien quedó identificada como Yusmerwyn Rosmary Jordán Vásquez-fue llevada hasta el Centro Diagnóstico Integral Cruz Villegas; a pesar de los esfuerzos médicos, murió antes de poder ser intervenida quirúrgicamente.

Los tres adolescentes que la acompañaban al momento del presunto accidente escaparon, sin embargo, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró capturar a uno de los menores de edad, de 17 años, en Coche.

Fuentes policiales revelaron a Caraota Digital que el adolescente capturado fue quien accionó el arma de fuego, intentando asustar a la mujer. El disparo lo recibió en la parte trasera del cráneo.

Familiares relataron a Caraota Digital a las afueras de la morgue de Bello Monte que esperan que la justicia actúe, para poner a los responsables tras las rejas. Yuleimy Padilla, hermana de la mujer, señaló que "esos no son juegos" y cree que fue vilmente asesinada.

Autoridades tras la pista de los otros dos adolescentes en Coche

"Esos no son juegos; no sé si la mataron accidentalmente. Ahora tengo que consolar a mi madre, que aún no cree lo que pasó. Me llama gritando, desconsolada, porque es un dolor muy grande. Ellos eran amigos de mi hermana, sé que uno está detenido ahora. Pero faltan dos", lamentó Yuleimy Padilla en la morgue de Bello Monte.

Funcionarios de la policía científica continúan las averiguaciones para dar con la ubicación de los otros dos adolescentes. No se descarta que estén refugiados en Coche; el aprehendido fue puesto a la orden del Ministerio Público (MP).