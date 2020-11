El Cementerio General del Sur dejó de ser un sitio de descanso para los muertos para convertirse en un lugar de preocupación para los dolientes,

.

Por rituales de brujería y la desbocada delincuencia, las tumbas son profanadas en el Cementerio General del Sur. Por los caminos del camposanto es normal toparse con restos de osamenta o mensajes que, amablemente, los familiares escribieron con marcador sobre las lápidas, advirtiéndole a los delincuentes que ya no hay nada de valor, porque ya las profanaron.

"Acá los muertos dejaron de descansar en paz. Yo vengo todos los días a ver la tumba de mi hijo, procurando que no la profanen. Como los malandros me ven acá todos los días, sé que no pasará nada, pero igual me acerco a cerciorarme de que todo está bajo control", relató Carmen Machado a Caraota Digital.

Imposible descansar en paz en el Cementerio General del Sur

Milagros Santo acudió este 2 de noviembre, Día de Todos los Muertos, a visitar las tumbas de sus tíos. Entre lágrimas lamentó la crítica situación del Cementerio General del Sur, uno de los camposantos más grandes del país.

"Acá no se preocupan ni por cortar la grama, para darle un mejor aspecto al cementerio. Nada que ver con la situación de antes, cuando todo funcionaba. Esto no debería estar así. Es algo impresentable", puntualizó.

En el Cementerio General del Sur hay poca presencia policial. Hay un módulo justo en la entrada. Esta advertencia no es suficiente para la delincuencia, que sigue operando a sus anchas.

Quienes tienen a sus familiares y allegados enterrados en este camposanto le hacen un urgente llamado a las autoridades; morir en Venezuela es tan doloroso como vivir en ella. La crisis no perdona ni a los muertos, quienes no pueden descansar en paz en el Cementerio General del Sur.