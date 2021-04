Luego de que una joven venezolana denunciara que fue agredida y acosada por unos sujetos en los alrededores de Altamira, en el municipio Chacao, el alcalde Gustavo Duque indicó que desplegarán más funcionarios policiales para evitar otra situación similar.

"El día de hoy me comuniqué con la joven que fue agredida cerca de Altamira. Gracias a Dios ella está bien; en estos momentos se encuentra en su residencia, ubicada en Guarenas", comentó Duque.

Duque indicó que la joven estaba haciendo unas diligencias en Caracas, salió de Chuao y tomó un autobús que se detuvo en Altamira. Allí fue sorprendida por unos sujetos, que llevaban un rato persiguiéndola.

"Conservé la calma. En un momento (literalmente segundos), el hombre caminó rápido hacía mí y me pinchó con algo en la zona de la cadera, sentí un calor desde los pies a la cabeza, vi a un muchacho pasar a mi lado y solo le grité 'me pinchó, ayúdame'", relató.

"Él me jaló por el brazo, me abrazó. Me mareé muy rápido, no sentía las piernas, todo me daba vueltas, inmediatamente empecé a escuchar alaridos, gente hablaba mucho, muy rápido. El chico me preguntó a dónde iba, le contesté que a Guarenas. No recuerdo mucho desde allí".

El burgomaestre sentenció que no ha recibido más denuncias formales de casos similares, pero que la Dirección de Inteligencia y funcionarios de Polichacao estarán "desplegados en la zona permanentemente".