Incesto, amenazas y asesinato: Crimen de padre a hija que conmocionó a Táchira

Un caso de incesto y asesinato conmocionó a la población de Llano de Jorge, estado Táchira, tras conocerse la muerte de Ruth María Lasso Ahumada, a manos de su padre y expareja.

De acuerdo con medios locales, la víctima de 35 años recibió múltiples puñaladas por parte de David Lasso Sabala.

Al parecer, el hombre la asesinó en la trocha La Ramona, vía que comunica a Villa del Rosario con Colombia, cuando ella regresaba a su casa.

LOS AUDIOS DE RUTH LASSO ADVIRTIERON EL CRIMEN

A pocas horas de morir, Ruth María denunció que sufrió maltratos y amenazas por parte de su progenitor.

Las conversaciones quedaron grabadas en audios que esta le enviaba a su tía, a quien le pidió que resguardara a la hija menor de ambos.

"Doris, hágame un favor, cierre esa puerta con seguro y no le vaya a abrir por nada del mundo a mi papá, si llega, por favor. No le vaya a comentar a mi mamá, porque no la quiero alterar; voy a pata para la casa. Hágame ese favor. Cierren esas puertas", se escuchó en las grabaciones.

Asimismo, la mujer pidió en más de diez notas de voz que su hijo de 18 años la buscara en el paso fronterizo, pero de acuerdo con los familiares, cuando el joven se trasladó al lugar encontró a su madre mortalmente herida.

Los gritos de auxilio de Ruth alertaron al adolescente, identificado como Jorlean, el cual iba acompañado de su tío, otro menor de 13 años.

Según reseñó La Opinión, tras ser testigo de la agresión, Jorlean alcanzó a lanzarle dos piedras a su padre pero no logró asentarle. El victimario huyó de la escena.

"Lo único que nos dijo fue 'vayan y atiéndanla'. Eso le pasa por estar con otro", comentó el chico a las autoridades.

INCESTO, ABUSOS Y CELOS

Ruth Lasso tenía dos hijos con su padre. Cuando nació el primero, ella tenía tan solo 17 años y David 38. La niña de 7 años, nació cuando contaba con 28 y el victimario 49.

Aunque los familiares no compartieron detalles sobre el nacimiento de los niños, trascendió que la joven había cortado la relación con su progenitor e incluso le impedía que se acercara a los niños.

Miembros de la Brigada de Homicidios se encargaron del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Cúcuta.

LEA TAMBIÉN: A la cárcel por intentar abusar sexualmente de su madre

David Lasso Sabala permanece prófugo. Se presume que tras asesinar a su hija y expareja escapó hacia Colombia.

De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de Género, Ruth es la séptima mujer asesinada en Táchira en lo que va de año.