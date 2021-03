Nuevamente denunciaron a los organismos policiales de cometer excesos en las barriadas caraqueñas. En esta oportunidad la víctima se llamaba Edgar David Guilarte Ascanio, de 19 años, quien habría sido ajusticiado luego de ser detenido por presuntos funcionarios en el sector Turmerito, de Las Mayas de Coche.

Según la madre de la víctima, Francis Mariluz Ascanio, los hechos ocurrieron el martes en horas de la tarde. El joven estaba volando un papagayo, cuando llegaron los uniformados.

"Mi otro hijo fue quien me avisó. Me dijo que se estaban llevando a su hermano. Inmediatamente fuimos a las comisarías, hospitales... Pero apareció en la morgue", dijo Ascanio.

Reiteró que no es primera vez que conoce sobre un presunto ajusticiamiento. "Son unos sinvergüenzas, que se meten en las casas y roban a las familias, hacen lo que les da la gana".

Según la familia de la víctima, en el informe forense se señaló que el presunto enfrentamiento tuvo lugar en Ciudad Betania, en Los Valles del Tuy.

"Eso es mentira. Mi hijo no salía de la casa... Le sembraron una pistola, porque no tenía armas. El papagayo no es un arma de fuego", reiteró la madre, en medio de su dolor.

Sin actos velatorios

"No me dejan verlo, ni velarlo", indicó la madre de la víctima ante las cámaras de Caraota Digital, señalando a su vez que se trata de una "tremenda injusticia".

"Yo no sé cuántas heridas tiene. No me han dejado verlo. Ahora me entero que van a escoltarlo al cementerio, como si fuera un delincuente. Él no tenía problemas con nadie", concluyó.

Este joven de tan solo 19 años de edad deja dos hijos; uno de tan solo un año de nacido y otro en el vientre de su pareja, con casi seis meses de embarazo.

Venezuela es el país con uno de los índices de letalidad policial más altos del mundo. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), desde 2016 hasta 2019, murieron 26.623 personas en presuntos enfrentamientos.

En promedio, en la fecha indicada, murieron 16 personas cada día a manos de las autoridades. En estos enfrentamientos, por cada 1.000 civiles abatidos, mueren 9 policías.