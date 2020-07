La semana pasada se cumplieron 51 a帽os del primer alunizaje que realiz贸 la misi贸n Apolo 11, donde el capit谩n Neil Armstrong se convirti贸 en el primer hombre que camin贸 en la Luna. La National Aeronautics and Space (NASA), comparti贸 en sus redes sociales la conmemoraci贸n del lanzamiento de la nave espacial que comenz贸 los viajes lunares del hombre.

"#OTD Hace 51 a帽os, Apollo 11 se lanz贸 desde @NASAKennedy con @NASA_Astronautas Neil Armstrong, @TheRealBuzz y @AstroMCollins a bordo. Cuatro d铆as despu茅s, Armstrong y Aldrin aterrizaron en la superficie de la Luna, mientras Collins orbitaba por encima en el M贸dulo de Comando", se lee en el mensaje de Twitter.

#OTD 51 years ago, Apollo 11 launched from @NASAKennedy with @NASA_Astronauts Neil Armstrong, @TheRealBuzz, and @AstroMCollins aboard. Four days later, Armstrong and Aldrin landed on the Moon's surface, while Collins orbited overhead in the Command Module: https://t.co/qz5M7wTnEs pic.twitter.com/wHVuRCj340

— NASA (@NASA) July 16, 2020