Casi 600 millones de usuarios de Facebook fueron víctimas del robo de sus datos

El portal RT informa que los datos personales de más de 533 millones de usuarios de Facebook de 106 países han sido publicados de forma gratuita en línea por un usuario de un foro de piratería de bajo perfil.

La información robada incluye nombres completos de usuarios, números de teléfono, ID de Facebook, ubicaciones, fechas de nacimiento, información biográfica y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico, entre otros datos, según Alon Gal, director de tecnología de la firma de seguridad Hudson Rock, que fue el primero en descubrir la filtración.

La filtración afecta a usuarios de más de 100 países, incluidos más de 32 millones de registros de internautas en EE.UU., 13 millones en México, casi 11 en España, 8 en Brasil, la misma cantidad en Perú y casi 7 millones en Chile.

Los ciberdelincuentes "ciertamente usarán la información para ingeniería social, estafas, piratería y marketing", explica Gal.

