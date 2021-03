Cuánto valdrá un auto de Tesla luego de que Elon Musk anunciara compra con Bitcoins

Los automóviles eléctricos de Tesla ya están disponibles para la compra con bitcoins en Estados Unidos, según anunció el fundador de la compañía estadounidense, Elon Musk.

"Ya puedes comprarte un Tesla con bitcoins", escribió Musk en su cuenta de Twitter.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

Según la web de la compañía, el modelo básico del Tesla Model S cuesta 78.500 dólares, además hay variantes cuyo precio varía entre los 112.000 y los 143.000 dólares.

Dado que este 24 de marzo el bitcoin se cotiza a 55.000 dólares, un Tesla podría costar entre 1,4 y 2,6 bitcoins.

En otro tuit Musk informó que la posibilidad de pagar con bitcoins fuera de EEUU estará disponible más adelante este año.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021