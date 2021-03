Desarrollan implantes que prometen dar una visión artificial a los ciegos

El portal RT informa que, por mucho tiempo, curar la ceguera ha sido una posibilidad más cercana a la ciencia ficción que a la realidad. Sin embargo, el desarrollo de un implante de retina con casi 10.500 electrodos promete solucionar este problema ofreciendo una forma de visión artificial, según detalla un estudio publicado esta semana en la revista Communication Materials.

Un equipo de investigadores suizos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), ha estado trabajando desde 2015 en un implante de retina que funciona con unas gafas externas. «Nuestro sistema está diseñado para brindar a las personas ciegas una forma de visión artificial mediante el uso de electrodos que estimulan las células de la retina», explica Diego Ghezzi, especialista en neuroingeniería.

