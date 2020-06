Un fuerte desacuerdo se ha generado entre los trabajadores de Facebook, quienes han reclamado la negativa de Mark Zuckerberg a actuar contra Donald Trump. La rebelión se ha hecho sentir en las redes sociales a través de una espacie de huelga “virtual”.

El reclamo llegó desde todos los niveles, asimismo, altos funcionarios criticaron que Zuckerberg dejara pasar la versión de Facebook de un mensaje en Twitter enviado por Trump en el que se interpretó como si el presidente auspició a la policía para que disparacen contra los manifestantes.

Este mensaje fue ocultado por Twitter al considerarse que el pensamiento manifiesto por Trump, es contrario a las normativas de la red social. Además que incitaba a las autoridades estadounidenses a disparar contra manifestantes, que pedían justicia por el crimen de George Floyd.

Al respecto, Andrew Crow, el jefe de diseño para el video-teléfono del portal de Facebook, tuiteó :

Por su parte, Jason Stirman, miembro del equipo de I + D de la compañía y ex director ejecutivo de la aplicación de "entrenamiento mental" Lucid, también publicó en Twitter:

No sé qué hacer, pero sé que no hacer nada no es aceptable. Soy un empleado de FB que está totalmente en desacuerdo con la decisión de Mark de no hacer nada sobre las publicaciones recientes de Trump, que claramente incitan a la violencia. No estoy solo dentro de FB. No hay una posición neutral sobre el racismo