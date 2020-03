¡En serio! Ya puedes instalarle Android a tu Iphone 7

Un grupo de expertos, cuyo nombre es Correlium, han creado una versión beta de un proyecto en han trabajado desde hace tiempo: instalar Android en un iPhone.

Ese reto se hizo realidad gracias a un exploit llamado checkra1n, el cual hace que en algunos modelos viejos del iPhone. Ya es real ver al sistema operativo Android en un iPhone 7, por ejemplo, pero muchos se preguntan para qué. Lo interesante sería instalar iOS en un Smartphone Android, algo que se puede alcanzar en las PCs con los «Hackintosh» y macOS.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo

— matteyeux (@matteyeux) March 4, 2020