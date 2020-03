Ignaz Philipp Semmelweis, fue un médico húngaro de origen alemán. Se encargó de descubrir que la fiebre puerperal (también conocida como «fiebre del parto») podía ser disminuida desinfectando las manos en las clínicas obstétricas.

Semmelweis, en el año 1847, propuso lavarse cuidadosamente las manos con una solución de hipoclorito cálcico cuando él trabajaba en la Primera Clínica Obstétrica (Clínica I) del Hospital General de Viena (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien). El video del doodle que tiene el principal buscador de información del mundo, describe las pautas recomendadas por la OMS para un lavado de manos adecuado, una de las principales acciones para prevenir la propagación del covid-19.

Today's @GoogleDoodles honors Hungarian physician Dr. Ignaz Semmelweis, widely attributed as the first person to discover that handwashing is one of the most effective ways to prevent the spread of diseases. https://t.co/YWxiNfAfsK pic.twitter.com/MXDY3AbxFj

— Google (@Google) March 20, 2020