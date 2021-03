La NASA sorprendió a sus fanáticos con un editor de fotos de Marte ¿Ya hiciste la tuya?

Así lo reseñó 20 Minutos el pasado 18 de febrero, el rover Perseverance llegó a la superficie de Marte. Un viaje que empezó el 30 de julio de 2020 y que, de hecho, tuvo mucho seguimiento por las redes sociales, retransmitiéndose el evento de su llegada en directo para todos los públicos.

Este acontecimiento ha provocado que todo el mundo vuelva a hablar del planeta rojo y de alguna forma desee embaucarse en un viaje como este, así que la NASA, que está en todo, ha pensado en aquellos fanáticos y ha querido remarcar este momento con Mars Photo Booth, un editor online con el que podrás tener tu foto con el rover Perseverance.

Mars Photo Booth borrará el fondo de tus imágenes y hará que tu cuerpo se fusione con el fondo elegido, haciendo la edición lo más realista posible.

Para poder generar una fotografía tendrás que dirigirte a la página de Mars Photo Booth y hacer clic en uno de los diferentes fondos que tienes a tu disposición.

Después tienes que pulsar en ‘Upload image’ para subir tu foto. Y solo te queda descargarla y guardarla en la galería de tu móvil.

Un evento así no ocurre todos los días, por eso desde la NASA te animan a que compartas tu foto por las redes sociales bajo el hashtag oficial de la misión: #CountdownToMars. A través de este podrás ver fotos del viaje de otros ‘astronautas digitales’ que, como tú, no han desaprovechado esta fantástica oportunidad para fantasear un poco y jugar con la tecnología. Porque, aunque todavía no se pueda ir a Marte, que las ganas no falten

Fuente: 20MINUTOS