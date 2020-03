Lo que debes saber sobre los nuevos Mood en las Stories de Facebook

Facebook inició oficialmente las pruebas de los Mood (Estado de ánimo, en español) que serán incluidos en las Stories para expresar los sentimientos.

El consultor tecnológico Matt Navarra compartió a través de su cuenta de Twitter como se vería esta nueva función:

