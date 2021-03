La iniciativa de Sony, Play at Home sigue vigente en 2021 y para el mes de abril anunciaron que regalarían Horizon Zero Dawn junto con otros 9 títulos del género "indie".

Los juegos regalados no requieren suscripción de ningún tipo por lo que una vez que estén disponibles (por tiempo limitado), podrás canjearlos en tu consola Playstation 4 o Playstation 5 y quedarán en tu cuenta para siempre.

A partir del próximo 19 de abril y hasta el 14 de mayo, Horizon Zero Dawn estará disponible para descarga automática y será retrocompatible con PS5, por lo que es buen momento para que nuevos jugadores conozcan el mundo de "Aloy" antes de que salga al mercado su secuela "Horizon Forbidden West".

Los otros 9 títulos indies llegarán antes del esperado Horizon, por lo que estarán disponibles desde el 26 de marzo hasta el 23 de abril y son los siguientes:Abzu'

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (para PS VR)

Moss (para PS VR)

Thumper (para PS VR)

Paper Beast

Tres de estos títulos podrán ser jugados sólo si se cuenta con el kit de realidad virtual.

La iniciativa Play at Home comenzó a mediados de la pandemia de COVID-19 para invitar a los jugadores a quedarse en casa durante la pandemia y prevenir la propagación del coronavirus; el primer juego regalado fue Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey, posteriormente, en marzo 2021 regalaron Ratchet and Clank y ahora, a la lista se une otro triple A: Horizon Zero Dawn.

Combate contra bestias mecánicas en un mundo postapocalíptico

En Horizon Zero Dawn encarnarás a Aloy, una joven exiliada de su tribu por no tener madre, quien trata de descubrir su propósito y su lugar en un mundo donde las máquinas vagan libremente por la faz de la tierra y los restos de la civilización no son más que ruinas.

Explora un vasto y sorprendente mundo mientras ayudas a Aloy a descubrir sus orígenes y por qué las máquinas ahora dominan lo que una vez fue el planeta Tierra.