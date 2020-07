Todo lo que Tienes que Saber Sobre Only Fans (Video)

Only Fans es tendencia en las redes sociales por la diversidad de contenidos que esta ofrece, pero su popularidad creció aún más por la incursión de modelos, y chicas malas que han ofrecido imágenes y videos a todos aquellos dispuestos a cancelar una comisión mensual por dicho material.

La plataforma ofrece el contenido por suscripción mensual, es muy similar a otras plataformas como el caso de "Patreon". A continuación, presentamos las mejores respuestas a una serie de planteamientos que te ayudarán a definir si abres o no una cuenta en esta red social:

Consiste en un sistema de negocio que admite un pago por suscripción ofrecido, dicho método de inversión, como se ha mencionado anteriormente, es una vez al mes. El costo es de cinco dólares mínimo y un máximo de 50.

Sumando el precio por las publicaciones que exigen un pago adicional; este importe extra es conocido como propina y esta sujeto a las imágenes, videos y/o documentos publicados por los usuarios.

Meses atrás se descubrió que hubo una filtración de su contenido, lo que generó dudas de su privacidad y confiabilidad, pero eso no ha implicado que decaiga la tendencia de uso de esta red social.

Actualmente, la única forma de cancelar por el contenido premium de Only Fans es través de una tarjeta de crédito. Usuarios se preguntan si admite cancelar por Paypal, pero hasta los momentos esa vía no está disponible por los momentos.

Las tarjetas que permite utilizar son Mastercard y Visa, las mismas deben admitir la autenticación por 3D Secure, sistema que utiliza un código de verificación momentánea. Para ello debe acudir a su banco y consultar si está disponible en sus productos financieros.

Seguramente los administradores habilitarán otras vías de pago en próximas actualizaciones.

