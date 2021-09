¡No es tu teléfono! Instagram registró nueva caída mundial este 2Sep

Instagram, la famosa red social de Facebook, experimentó una fuerte caída este 2 de septiembre.

Así lo reveló la cuenta Downdetector en Twitter, donde resaltó además que la plataforma comenzó a presentar fallas desde horas de la madrugada.

User reports indicate Instagram is having problems since 1:32 AM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) September 2, 2021