El magnate y CEO de Amazon, Jeff Bezos, se dirigió a sus colaboradores del ecommerce más grande del mundo, para recordarles que el uso de Power Point en las reuniones de la compañía estaba prohibido. Pero, dicho mandamiento no implica que se puedan utilizar otros métodos para concentrar la información y exponerlas en los encuentros.

La razón a todo esto, explicó el mismo Bezos, es que el ser humano tiene la capacidad de entender historias, en ese sentido, recomendó usar paper, memos o ensayos no mayor a seis páginas.

Por medio de tres ideas, explicaremos el por qué los ensayos son mejor estrategia de exposición que el uso de Power Point.

Las personas suelen entender mejor una explicación a través de la narrativa, es decir, comprender similitudes de una idea a otra en formato de cuento. A diferencia de Power Point que concentra o resume las ideas de esa historias en pequeñas frases.

“Cuando nuestros antepasados descubrieron el fuego, se reunían alrededor del mismo para cocinar y contar historias. De esta manera, la narrativa sirvió para contar anécdotas o peligros que podían acechar a la tribu”, explicó Carmine Gallo, autor del libro Five Stars: The Comunication Secrets ti Get from Good to Great.