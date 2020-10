Tal como lo leyeron, ambos mundos se unen y pelean entre sí. El famoso personaje de Super Mario Bros se enfrenta a Steve, el personaje de cubos que crea y destruye bloques a su paso.

El mismo Masahiro Sakurai que fue difícil llevar a Steve al cambo de batalla y "que encaje", lo describió como "un desafío indescriptible". Aunque este no sería el único protagonista de esta versión de Super Smash Bros, también se encarnarán personajes como Alez, Ederman y un Zombie.

Sakurai expresó que fue un desafío sin "paragón", y que no tardará en llegar a los fanáticos, pues el universo de Super Smash estará habilitado en Minecraft el próximo 03 de octubre en horas de la tarde, en España. Para Venezuela serían las 10:30AM.

Los usuarios de las redes sociales han expresado su emoción y admiración publicando y compartiendo imágenes y memes en las diferentes plataformas, pero en Twitter ocupa una buena posición.

Minecraft Steve in Smash Bros. Ultimate fighting Dante if he ever gets in pic.twitter.com/oUEyzbeKPx

— Dante 💥 It's Showtime! (@KiryuAttorney) October 1, 2020