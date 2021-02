¿Qué es y cómo funciona? Todo lo que debes saber de la nueva red social Clubhouse

El portal Unocero informa que las redes sociales más populares nos han acostumbrado a interactuar con nuestros contactos a través de los ojos, es decir por medio de fotos y videos; sin embargo, Clubhouse, la red social del momento, da un giro total al apostar sólo por la voz.

La idea de Clubhouse es acercar más a la gente sin necesidad de posteos ni likes de por medio, busca ofrecer una conexión más real por medio de la voz, algo que tiene mucho sentido si tomamos en cuenta el éxito que tienen los podcast en años recientes.

Durante el 2020, sólo en México los podcast tuvieron 17 millones de consumidores, según reportó El Economista a finales de diciembre del mismo año, dato que demuestra el gran interés que tienen los usuarios en escuchar a expertos en diversos temas o a quienes lleguen con propuestas originales y entretenidas.

Siguiendo esa línea, tiene mucho sentido la existencia de Clubhouse, una red social que sólo se enfoca en conectar a la gente a través de la voz y permitiendo que interactúen o escuchen temas que les interesen.

De acuerdo con información de Clubhouse durante las últimas semanas de enero de 2021, más de 2 millones de personas, tales como comediantes, músicos, emprendedores, atletas, autores, artistas y mucha más gente que ofrece pláticas interesante para los usuarios, como Oprah, Jared Letto y Elon Musk, quien recientemente sostuvo una plática con el CEO de Robinhood Vlad Tenev.

Cómo entrar en Clubhouse

Es importante saber que para ser parte de esta red social hay que contar con una invitación, de otra manera hay que esperar un tiempo indeterminado para que Clubhouse te dé acceso. Si no cuentas con invitación, lo que puedes hacer es reservar un nombre de usuario que se asocia a tu número de teléfono, para que así nadie te lo gane.

Supongamos que una persona que conoces o algún amigo te invitó a Clubhouse. En ese caso te llegará un mensaje con la liga para descargar la app, que por ahora sólo está disponible en iOS, aunque los creadores afirman que pronto estará disponible para Android.

Ya que elijas un nombre de usuario te sugerirá seguir a tus contactos que ya tengan una cuenta en Clubhouse, incluso es posible asociar tus cuentas de Instagram y Twitter para que tus seguidores puedan conectar contigo en otras redes.

Recordemos que tu cuenta se asocia a tu número de teléfono y no a un correo electrónico, por lo que no es necesario que crees una contraseña; es un inicio de sesión similar al de WhatsApp, en el que sólo hay que introducir un código que llega por medio de SMS.

Durante el proceso de creación de tu cuenta, puedes elegir tus intereses principales de entre una amplia gama de temas, esto para que Clubhouse te sugiera personas a seguir que hablen sobre lo que te interesa, así como los idiomas en que quieres escuchar a los demás.

Foto: Eduardo García Manríquez

Qué te encontrarás en Clubhouse

Ya dentro de la app te aparecen diferentes salas donde se habla sobre temas que te pueden interesar, según tus preferencias y en las lenguas que previamente seleccionaste.

Cada sala parece como una estación de radio distinta, que cuenta con moderadores y participantes, quienes tienen la palabra. Tú puedes elegir en qué sala quieres estar y a quiénes quieres escuchar y puedes entrar cuantas veces desees.

La idea es que todos participen por medio de la voz y que atrapen a los oyentes con temas interesantes; es como una especie de podcast en tiempo real y en el cual puedes participar mediante un icono para pedir la palabra.

Clubhouse también te permite crear salas públicas, para tus contactos o privadas en las cuales podrás sostener pláticas interesantes para que poco a poco tengas más seguidores interesados en lo que tienes por contar.

Y si estás temiendo por los trolls, esta red social tiene una estricta política al respecto, pues cuando una cuenta es denunciada tres veces resulta en su expulsión de la aplicación y al estar su número asociado a la cuenta, no le será tan sencillo ingresar de nuevo.

Foto: Eduardo García Manríquez

También encontrarás un buscador para explorar temáticas y seguir a gente de tu interés para que cuando vayan a transmitir la app te notifique y se agregue a tu calendario dentro de la app, donde además podrás agendar eventos para un fecha determinada en que pienses transmitir.

Por ahora, sólo hay personas dentro de Clubhouse y no marcas, por lo que no te debes preocupar por encontrate con comerciales por doquier; sin embargo, según reporta The New York Times, Facebook ya está trabajando en una “copia” de Clubhouse, tal como hizo en su momento con Reels y TikTok. Unocero