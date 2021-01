¡Que no te engañen! Descubre cómo los App de citas van a calificar los perfiles

¿Estás familiarizado con la industria de las citas? Algunos usan Tinder y otros setravieso.com. Cualquiera que sea tu caso te interesará leer hasta el final. Esto es lo que se avecina para ti en las páginas de contactos. Notipascua.

1- Recompensa y castigo por salir con alguien

Un reclamo de muchos usuarios ha sido por años, lo indefensos que se suelen sentir ante el engaño de más de un listillo. Te imaginas quedar con un “joven de 25 años” y este se aparezca llevando consigo medio siglo en su rostro. El problema no es la apariencia sino lo que se puede esperar de una persona que te engaña desde que te conoce. Este es un temor que no se nos pasa hasta, al menos, el segundo encuentro.

Esto puede cambiar en los próximos años. Algunos sitios ya tienen instaurado un sistema de puntos, donde otros usuarios te dejan saber sobre los miembros. Con aquellos con una calificación desfavorable tendrás cautela. Igual puede pasar que alguien por despecho te juegue una mala jugada.

En consecuencia, los sitios están implementando un sistema para comprobar con mayor certeza la veracidad o no de los perfiles. En caso de que su información sea fiel a su realidad obtendrás como premio tokens. Estos te confieren ventajas sobre otros, por ejemplo, promoción de tu perfil, navegar de incógnito o mensajes ilimitados. Si se comprueba que tus datos no son fiables entonces el sitio encontrará el modo de sancionarte. Entre los castigos para impostores se valora, poner límites a su tiempo de conexión o a la cantidad de mensajes que se envían en un día. Sabemos que está bien y que no. No obstante, emplear este sistema de reforzamiento de la conducta conlleva a que todos nos tomemos más en serio las citas online.

2- La calificación afectará muchas cosas

Hoy tener una foto de perfil atractiva determina el 85 % de las visitas que recibes si eres mujer y un 65% si eres hombre. La primera impresión que das siempre será importante. Sin embargo, en los próximos años las evaluaciones que reciban los usuarios determinarán su éxito o fracaso.

Aquellos que son evaluados por la comunidad con mejores puntuaciones, serán priorizados, por ejemplo, en la Galería “me gusta”. En caso de sistemas donde se sugieren posibles candidatos, las buenas referencias son importantes. Sabemos que en una primera cita las apariencias determinan, pero también engañan. Para repetir nos interesa la combinación entre alto atractivo y buen carácter. En este último aspecto las calificaciones influirán, en parte, en nuestra decisión.

3- Los algoritmos del Amor

En la actualidad en las sugerencias recibimos buenas y malas recomendaciones. La mayoría de los sistemas de emparejamiento nos realizan sus propuestas con base en nuestras características socioeconómicas y ubicación geográfica. Unos tantos consideran elementos de aspiraciones. Pocos tienen en cuenta un estudio profundo y coherente de nuestro comportamiento.

Con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, cada día las máquinas podrán “aprender” más sobre nosotros. Incluso registrar reacciones de las que no siempre somos conscientes. Esto no es realidad virtual, ya está pasando. En el mundo de las citas esto se traduce en que se nos mostrará no solo buenas futuras pareja. Aquí estamos hablando de que, en vez de tu amigo, es una máquina te presentará a tu amor verdadero.

4- ¿Una cita virtual o real?

Pronto no tendrás que escoger entre una cosa u otra. Una cita en línea puede ser muy real. En un futuro con la reproducción de olores y hasta el tacto, sin duda va a ser una experiencia muy auténtica. Esto no sustituye al calor humano, pero en tiempos de confinamiento, por ejemplo, es una solución para no dejar pasar oportunidades.

Vale que la experiencia no es tan cercana como podrá ser un día, no obstante, es una posibilidad que nos ofrece la visión de futuro de estas webs.

Ya fuiste al futuro por un rato, y regresaste, esperamos que estés preparado para lo que viene.

Fuente: Notipascua. Ultimas Noticias al día