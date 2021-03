Se acerca fecha límite: WhatsApp desconectará servicio a usuarios que no acepten sus términos

El portal RT señala que WhatsApp no da tregua con la implantación de su controvertida actualización de los términos de servicio. En los últimos días, la plataforma ha estado enviado notificaciones emergentes advirtiendo las consecuencias que tendrían los usuarios al no dar su consentimiento a medida que se acerca la fecha límite para hacerlo.

La compañía ha dado a los usuarios hasta el 15 de mayo para que acepten las nuevas cláusulas. Si bien WhatsApp no eliminará las cuentas de quienes no sigan este paso, estos se verán afectados con una funcionalidad limitada de aplicación.

New WhatsApp Terms and Policy.

Does this affect you? If you want a switch, there is always @signalapp. pic.twitter.com/HOxF50oWYJ

— Tea and Toast (@teaandtoast) March 12, 2021