Si no conociste a tus familiares fallecidos con esta App podrás «darle vida» a sus fotos (videos)

La aplicación permite crear una representación realista de cómo una persona habría sonreído, parpadeado o movido la cabeza, como si se tratara de un video.

La función Deep Nostalgia utiliza la tecnología ‘deepfake’, que permite editar videos falsos reemplazando la cara de una persona por otra.

Incluye una serie de videos ya preparados, en cada uno de los cuales fue captada una secuencia fija de movimientos y gestos.

Cuando alguien sube una foto para el procesamiento, el sistema elige un video y lo integra con la imagen.

Gilad Japhet, fundador y jefe ejecutivo de MyHeritage, dijo que” usted tendrá ‘un momento wow’ cuando vea que una preciosa foto familiar vuelve a la vida con Deep Nostalgia”

Agregó durante una entrevista a USA Today lo siguiente: “Ver cómo las caras de nuestros amados antepasados vuelven a la vida en una simulación de video, nos permite imaginar cómo podrían haber sido en la realidad”.

Esto proporciona -añadió- una nueva y profunda manera de conectarnos con nuestra historia familiar”.

Los usuarios pueden animar hasta cinco fotos gratuitamente. El programa también es capaz de animar varios rostros en una foto, pero no todos al mismo tiempo.

MyHeritage es una plataforma de genealogía en línea con productos y servicios web, móviles y de software que fue desarrollada y popularizada por primera vez por la empresa israelí MyHeritage en 2003.

Los usuarios de la plataforma pueden crear árboles genealógicos, subir y navegar por fotos y buscar entre más de 12.500 millones de registros históricos.

A partir de 2020, el servicio es compatible con 42 idiomas y cuenta con más de 50 millones de usuarios en todo el mundo que han construido alrededor de 52 millones de árboles genealógicos.

En 2016, lanzó un servicio de pruebas genéticas llamado MyHeritage DNA.

La empresa tiene su sede en Or Yehuda (Israel) y cuenta con oficinas adicionales en Tel Aviv (Israel), Lehi (Utah), Kiev (Ucrania) y Burbank (California). rt

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut

— MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021