Twitter aprieta las tuercas con sus políticas de mensajes

Realizaron una actualización en sus términos y condiciones, las cuales pretenden combatir las conductas con lenguaje despectivo según la edad, enfermedad o la discapacidad de las personas.

De acuerdo al portal El Mundo, Twitter anunció que eliminaría los ‘tuits’ que tuviesen lenguaje que deshumanice a personas por su religión. Por otra parte, Twitter modificó su alcance para que las conductas de odio también incluyan la deshumanización.

La compañía sostuvo que no se permitirán ‘tuits’ del tipo: «Las personas con -Discapacidad- son infrahumanas y no deberían dejarse ver en público» o «Todos los -Grupo de edad- son unas sanguijuelas y no merecen nuestros apoyo», y dejó claro que serán eliminados apenas sean denunciados.

Si los usuarios denuncian mensajes similares, previos a la entrada en vigor de la nueva normativa, «deberán ser eliminados, pero no darán pie a que suspendan la cuenta».

Lo que ya no está permitido en la red social

La red social emitió cuatro ejemplos de mensajes que serán eliminados apenas se denuncien por los users:

– «Todas las personas [Grupo de Edad] son unas sanguijuelas y no merecen nuestro apoyo».

– «Las personas con [Enfermedad] son ratas que contaminan todo a su alrededor»

– «Las personas con [Discapacidad] son infrahumanas y no deberían dejarse ver en público»

– «[Grupo Religioso] deberían ser castigados. No estamos haciendo lo suficiente para deshacernos de esos animales».