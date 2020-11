Tic tac, por esta razón Twitter bloquearía la cuenta de Donald Trump

Ser una celebridad o el mandatario de una nación tiene sus ventajas, entre ellas poseer una cuenta en la red social de Twitter. Ahora, ¿cuál es la diferencia a las otras? Si generas comentarios tildados como violadores de las políticas de esa comunidad, mantienes tu perfil. Pero, la relación de Twitter y Donald Trump parece tener fecha de caducidad.

Durante este año 2020, el mandatario estadounidense ha sido víctima de censura por las grandes empresas digitales como Facebook y Twitter. Estás dos redes sociales han bloqueado o marcado con mensajes, las diferentes publicaciones que Trump ha hecho en sus perfiles en lo que se refiere a las elecciones de Estados Unidos y las anteriores protestas de Black Lives Matter.

Un ejemplo de ello, fue el siguiente mensaje que recibió la clasificación "this claim about election fraud is disputed":

“Creemos que estas personas son ladrones. Las máquinas de la gran ciudad están corruptas. Esta fue una elección robada. La mejor encuestadora de Gran Bretaña escribió esta mañana que esta fue claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a Obama en algunos de estos estados".

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020