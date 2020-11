Las elecciones de Estado Unidos han sido una total revolución tanto en Norteamérica y el mundo, como en las redes sociales. Los usuarios de Twitter han sido muy duros con la aplicación de mensajes reducidos por sus parcializadas políticas de privacidad. Debido a esto, surgió una nueva alternativa que ha repuntado en descargas: la popular Parler.

Parler, es una nueva aplicaci√≥n de microblogging que garantiza la libertad de expresi√≥n absoluta para todos. Esto √ļltimo sucede desde que otras herramientas sociales han vetado cuentas o comentarios de grandes personalidades, como los mensajes del actual presidente Donald Trump, los cuales se han visto afectados.

La nueva app fue creada en el a√Īo 2018 por John Matze, el CEO de Parler, graduado en la Universidad de Denver. Entre sus propuestas para la plataforma que busca competir contra¬† Twitter, est√°n:

Download Parler Social Media!

Free speech and expression.

Unbiased algorithms.

We will never sell or share your data!

We are a community of real people with a real message. https://t.co/2aw3zqnFd5 #Parler #censorship #freespeech #Parley #howdoyouparley #SafetyFirst pic.twitter.com/5drEdInZxD

— Parler (@parler_app) February 7, 2020