Este jueves, PlayStation 5, en un evento oficial, a través del Canal de Sony en YouTube, presentó el vanguardista diseño de su consola. En una transmisión en vivo que se mantuvo por más de dos horas, PlayStation 5 emocionó a los amantes de los vídeos juegos al mostrar una parte del potencial que trae la máquina japonesa.

Una vez revelado el novedoso diseño de la consola que rompe todos los esquemas de las antes vistas, las redes fueron invadidas con opiniones de los fanáticos del PlayStation 5.

Opiniones en Twitter

Me gustó el #PS5 me gustaron los juegos que mostraron y sobretodo me gustó el diseño, parece una consola, no como la xbox nueva que parece un PC. — Stefano A. Pietrantoni (@fanoso_) June 11, 2020

Xbox de primeras me parecio fea luego entiendes el porque de su diseño y te encanta. Lo de Ps5 no se que pensar... tengo un secador de pelo cada vez que juego en ps4 y esta me da susto imaginarmela tras horas de juego... Xbox de primeras me parecio fea luego entiendes el porque de su diseño y te encanta. Lo de Ps5 no se que pensar... tengo un secador de pelo cada vez que juego en ps4 y esta me da susto imaginarmela tras horas de juego... pic.twitter.com/q3nV8sp3nM — Nando (@Folken628) June 11, 2020

La verdadera función de Xbox pic.twitter.com/o6jM73yuEk — Daily Memail (@DailyMemail) June 11, 2020