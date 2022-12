2022 cerrará con Mercurio Retrógrado: Así afectará a tu signo

El año 2022 cerrará con Mercurio Retrógrado a partir del 29 de diciembre y se mantendrá hasta el próximo 18 de enero. Este fenómeno astrológico afectará a cada signo del zodiaco de manera diferentes.

Esto es todo lo que debes considerar:

Aries: Ten mucho cuidado con todo lo que dices. A veces es mejor callarse antes que hablar, sobre todo en estos momentos. En esta etapa no suele fluir la comunicación.

Tauro: Vas a notar como el estrés va a apoderarse de ti. Tienes muchas cosas entre manos, así que no dejes que los nervios se apoderen de ti.

Géminis: Mercurio Retrógrado va a afectar a tu vida amorosa del pasado. Mantén la guardia y no dejes que te manipulen con sus palabras, no caigas en la tentación.

Cáncer: Eres muy sensible y esta vez puede llegar a ser un poco más complicado de lo normal para ti. Vas a ver como la comunicación no fluye para nada y eso va a hacer que te comas la cabeza demasiado porque los demás no van a ser claros contigo.

Leo: Siempre vas por delante de todo el mundo. Confía en tu intuición y apuesta por lo que llevas luchando tiempo, no dejes que las malas vibras te saboteen todo lo que llevas conseguido, reseñó el diario 2001.

Virgo: Vas a sentir unas vibras que no te van a gustar ni un pelo. Te gusta tenerlo todo controlado, pero ya sabes que a este movimiento astrológico le gusta ponerte.

Libra: Va a afectar directamente a tus proyectos. No te vengas abajo si ves que las cosas no salen como creías.

Escorpio: durante este Mercurio Retrógrado vas a sentirte más ocupado de lo normal. Vas a sentir que no tienes tiempo ni para respirar, así que intenta tomarte las cosas con calma para no perder los papeles.

Sagitario: Será una época en la que la comunicación no va a fluir para nada.

Capricornio: Lo mejor que puedes haces es prepararte para todo lo que te venga.

Acuario: No pierdas el sentido del humor durante este Mercurio Retrógrado porque te va a hacer mucha falta.

Piscis: Todo te va a afectar el doble de lo normal. Intenta no perder los papeles porque tienes cosas muy importantes entre manos.