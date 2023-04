Aniversario de un centro de salud que terminó en «show erótico» escandaliza a Chile

Un show organizado en un Centro de Salud Familiar de Chile ha generado gran polémica entre la sociedad y el Estado. El espectáculo ocurrió como parte del aniversario del centro, todo iba de acuerdo a lo planeado hasta que salió la bailarina realizando pasos eróticos y con muy poco ropa.

Entre el público había niños, mujeres y adultos mayores que esperaban ser atendidos, pero que observaban con curiosidad a la cantante Carla Verdugo interpretar “Stop!” de Sam Brown. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Talcahuano

Sin embargo, la atención se centró rápidamente en la bailarina que acompañaba a Verdugo. La mujer empezó hacer pasos de twerking, un baile sensual que involucra movimientos pélvicos. El número peculiar sorprendió a algunos y generó aplausos, pero también fuertes cuestionamientos.

🚨¿Al consultorio se va a hacer vida social? Siempre me atendí en CESFAM y esto es una falta de respeto después de esperar 3 a 4 horas con dolor. Un chocman mientras esperas es más logico. Talcahuano

La controversia llegó hasta instancias del Gobierno local, con el alcalde ofreciendo explicaciones, la cantante afirmando que la bailarina no era parte de su show y la bailarina cuestionando la polémica.

La protagonista fue Johanna Cares, instructora de twerking, cuya performance provocó la polémica y el reclamo del alcalde.

“Es tradición que los CESFAM celebren sus aniversarios con funcionarios y la comunidad, para generar relaciones y vínculos. Pero esta actividad tuvo un show inapropiado para la hora y el lugar, que también albergaba niños”, dijo el alcalde, quien anunció medidas administrativas.

La polémica también alcanzó a Verdugo, quien dijo que la bailarina no estaba contemplada originalmente en su show. “Nunca se me informó que la bailarina presentaría su propia propuesta al mismo tiempo que yo. No tengo responsabilidad en la idea de su participación”, manifestó la cantante. “No somos un equipo de trabajo ni representa lo que yo ofrezco como cantante”.

Por su parte, Cares respondió a las críticas en redes sociales. “Nunca pensé que un simple baile causaría tanta polémica. Espero que más gente venga a mis clases, si de eso se trata”, dijo. “La verdad es que a la gente le ve el morbo enseguida si se ve un poco de piel”, sentenció.