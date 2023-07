Aterradora experiencia, por falla mecánica quedaron atrapados varias horas de cabeza en una montaña rusa

Una escena de pánico absoluto ocurrió durante el Festival del Condado de Forest, celebrado el fin de semana en el estado de Wisconsin. Una montaña rusa situada en el área sufrió una falla mecánica y los pasajeros quedaron suspendidos de cabeza.

Los visitantes se estaban divirtiendo cuando de repente algo hizo que la máquina se detuviera abruptamente. Durante uno de los giros, el carrito mecánico quedó paralizado en el centro de los rieles y los pasajeros quedaron colgando cabeza abajo.

De acuerdo con el reporte de WFLA, varios equipos de socorro acudieron rápidamente para atender a los afectados. Sin embargo, no tenían el equipo necesario para bajarlos de manera segura, por lo que tuvieron que esperar la llegada de los bomberos.

Shocking Video shows people stuck upside on the Fireball ride in Crandon, WI. According to Scott Brass who took the video at the Forest County Festival, people where handing upside down for hours. Scott said, everyone was able to get down safe. pic.twitter.com/KpNDWfH3Ac

