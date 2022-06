Autovaloración y autoconocimiento: las claves para una autoestima funcional

Con una propuesta innovadora que nos impulsa al autoconocimiento, autoestima y por ende al éxito, que nos permite ser felices, superando obstáculos y limitaciones, José Canelón psicólogo especialista en psicoestética, brinda un mensaje que vas más allá de cultivar la imagen física , en los diferentes ámbitos de la sociedad donde nos desenvolvemos, pues al reconocer nuestra esencia e identificar nuestro ser , podemos lograr nuestros objetivos y metas.

“A mi juicio la imagen es poder, desde el punto de vista de lo que puede transmitir a las personas, es decir , no se trata de vestir bien, impecable, es lo que yo como persona pueda estimular en los demás a través de todos los elementos, mensajes que pueda proyectar, desde mi personalidad, desde mi ser, esencia, emociones, afectos; el lenguaje corporal y verbal. Porque todos esos elementos que integran la imagen son los que le dan sustento a la armonía estética que yo pueda mostrar, cuando genero un impacto visual en las demás personas. Y la Imagen es poder, es un poder de ser una persona influyente , un referente, un modelo social , tiene que ver más con eso que con la manera de vestir , con la forma de utilizar los elementos que la moda me puede proveer", expresó Canelón, autor del libro La imagen es poder, publicado por editorial PanHouse.

Para reafirmar la influencia de la imagen personal como un ente integral, desde donde tienen que nacer todas las motivaciones, a lo que añadió, “aquellas cosas que deseamos desarrollar, alcanzar, deben estar debidamente planificadas en el buen sentido, porque todo en nuestra vida se maneja sobre la base de objetivos, aunque unos los tengan consientes y otros no, pero cada uno de nosotros las 24 horas del día, estamos cumpliendo objetivos. Aquello que podemos hacer conscientemente tenemos que realizarlo de una excelente manera, para poder obtener el éxito, que deseamos. Allí estamos hablando de que si nos mantenemos con una imagen sustentada en valores, principios, con ética, moral que perdure en el tiempo, vamos a alcanzar el tan anhelado prestigio que es una consecuencia de mi reputación positiva, sostenida en el tiempo, desde allí es que yo puedo obtener el prestigio y una vez que lo hago, casi de manera imposible puedo perderlo, porque está prácticamente blindado, en esos valores y principios”.

Para dar unas pinceladas de los inicios de su trayectoria profesional , Canelón relató cómo surgió su interés por especializarse en psicoestética:

“Cuando me gradúo como psicólogo, la coordinadora de la carrera, la doctora Maria Luisa Alvarado, que en paz descanse, me dice que me tenía que especializar en psicoestética, y yo le pregunto a que se refería el término, y me respondió ‘investiga en internet, allí vas a encontrar un maravilloso mundo’. El padre de esta disciplina hermosa se llama Carlos Muñoz Espinal, él era psicólogo, sociólogo, también grafólogo y fue consultor de imagen de muchísimas personalidades del mundo deportivo, social, empresarial, cultural", dijo.

Agrega: "Él empezó a darse cuenta que la imagen no sólo tenía que ver con aquello que vestíamos , con aquello que complementábamos con el cuerpo, sino que se relacionaba con muchos elementos, que le dan el verdadero sustento a cómo somos percibidos por las demás personas y el entorno en el que nos desarrollamos. El gran aporte de la psicoestética viene a ser el hecho de que nosotros debemos adecuarnos a cada rol social que desempeñamos en cada uno de nuestros entornos, tanto personales como profesionales".

Basado en eso destacó puntos determinantes: "cada uno de esos roles tiene tres códigos que son irrenunciables, como son el código de comportamiento, de vestimenta y de verbalización, es decir el código de las cosas que se deben decir y hacer en un momento determinado. Porque para la psicoestética es fundamental el hecho de que, imagen , comportamiento y entorno social deben ir debidamente engranados y en perfecto balance, para que podamos ser percibidos de manera positiva y alcancemos el éxito. No es suficiente , vestirte y mostrarte bien, porque aquí se tiene que cumplir esa frase famosa que reza: Ser y Parecer, que tienen que ir de la mano, nunca pueden estar separados. Porque si yo soy una persona que tiene múltiples competencias , fortalezas, destrezas y no las muestro, o no hago el intento de que se den cuenta que yo tengo esos conocimientos, es decir no parezco lo que soy , la gente no me va a notar, no se va a dar cuenta que tengo esas habilidades para desarrollar determinada área o espacio".

En ese contexto detalla: "Si yo al contrario me parezco, me produzco, me vendo muy bien y cuando me piden que muestre lo que estoy ofreciendo en cuanto a mis fortalezas, no lo sé hacer o no tengo esas capacidades, pues simplemente me convierto en un fraude, y eso genera una gran decepción o frustración. Nunca más te van a tomar en cuenta, allí pasa lo que decimos en protocolo y etiqueta te van a pasar factura social , por no ser honesto, o por no saber comportarte , debidamente, en un espacio y momento específico."

"El elemento que debemos cultivar en nuestra imagen para ser definitivamente auténticos y que pueda ser una proyección de imagen contundente es identificar nuestra esencia, nuestro ser y en función de esa esencia, es que nosotros vamos a armar, organizar, construir lo que queremos reflejar , compartir con las demás personas. Para poder identificarnos con los entornos que de verdad nos importan, o en los que nos interesa desarrollarnos. Porque debemos desde nuestra conciencia plena parecernos a esos niveles o grupos con los que queremos identificarnos y desarrollarnos, o pertenecer”, explicó el especialista, y ofreció un ejemplo, “en una entrevista para un empleo, se debe sobre todo tener conocimiento de qué hace la empresa, cuál es el perfil, cuál es el código de vestimenta que necesita el cargo. Ahora las empresas están prestándole muchísima atención al tema de las habilidades blandas (habilidades sociales, de comunicación, forma de ser). He sabido de casos de personas que tienen un excelente curriculum, una sólida formación académica, pero por el hecho de no tener habilidades blandas, pues simplemente no son elegibles y son rechazados. Como también El hecho de que si tienes un curriculum brillante, hablas muy bien y muestras una imagen con limitaciones, sin la suficiente higiene, o no te sabes maquillar , en el caso de las mujeres, o no usas los zapatos adecuados, eso es grave ,porque en procesos de reclutamiento y selección que he estado presente, el 80 %del 100% que se entrevista se rechaza, por una mala imagen que tiene, porque no se saben presentar, no tiene hábitos de higiene, ni armonía, ni estética, no se muestra de manera agradable, ante el entrevistador y ya eso te habla del mundo que cada quien maneja, porque todo habla de nosotros , aunque nosotros no lo expresemos, estamos gritando muchísima información. En tal sentido, la imagen personal es lo que lo que nos hace diferentes , lo que nos hace trascender en la mente de las personas, con las cuales establecemos una relación., o bien porque hemos podido sumarle valor a la vida de ellos”, subrayó.

El clima emocional

“Nosotros nos activamos, deseamos cosas o tomamos decisiones, según el manejo emocional que tengamos consciente o inconscientemente , entonces esos son los llamados gatillos o disparadores de decir y hacer cosas que a veces no tenemos conciencia de ello, y que normalmente nos hacen cometer grandes errores. La gran ventaja que me ha dado la psicología es el hecho de poder ver más allá de lo que las personas me traen, cuentan, muestran y yo les sirvo como espejo, para hacerle ver aquello que no ven”, puntualizó.

El destacado psicólogo indicó que la imagen personal se empieza a construir desde nuestros hábitos de higiene a la par de que la persona sea agradable, tenga una sonrisa a flor de piel, buena disposición, que más que belleza física tenga belleza emocional, de tal modo que pueda contagiar a los demás con su buen sentir, ese bienestar del que cada uno de nosotros debería ostentar para transmitirlo y contagiarlo, eso es fundamental, a la hora de presentar un proyecto, hacerlo de la manera más impecable posible y de acuerdo a la empresa para la cual estén trabajando hay que ir cónsonos y acordes con la esenia de esa organización para proyectar, ser muy profesional. Como dice la psicoestética hay que tener una imagen , un comportamiento según el entorno social.

Autoimagen Pobre = Autoestima Pobre

“Psico que es psicología y estética que viene de la parte armónica, no exclusivamente de la parte corporal, porque la estética, nace en tu psiquis, en tus procesos mentales, sale de tu mente, de cómo tu te relacionas contigo mismo, eso se llama autoimagen, ese es el primer escalón que uno sube, es el primer peldaño , cuando se quiere construir una autoestima determinada . Allí comienza todo, poque la autoimagen es esa foto interna que cada uno tiene de sí mismo , cuando uno se la cree, uno sigue con esos parámetros y va a marcar la conducta, y el comportamiento hacia todo lo que tiene que ver , o está relacionado con tu vida. Si yo me creo capaz de hacer algo, lo hago, si no me creo capaz, pues no lo voy a hacer, porque no creo en mis posibilidades. Con autoimagen fortalecida, soy capaz, yo puedo, hago, pienso, digo, camino, avanzo. Porque esa autoimagen es positiva y eso me va a ayudar a posicionarme en todo aquello que yo desee desarrollar”, expresó Canelón para sustentar la importancia de la autoestima, y prosiguió, “si mi autoimagen es negativa, aquí me voy a llenar de miedos, a limitar, no voy a hacer esfuerzos por nada, no voy a poder desarrollarme, no voy a avanzar. Porque estoy con una imagen que lejos de ser positiva, lo que está haciendo es poner obstáculos, no es la vida que me pone obstáculos, soy yo quien me los pongo, al no creerme capaz de realizar alguna actividad o algún avance que yo desee en la vida".

De acuerdo a la visión del psicólogo la autovaloración, el autoconocimiento, son vitales para poder construir una autoestima funcional, y esa autoestima va a ser que busquemos un modelo de reconocimiento, de merecimiento y con ello identificar la forma en la que vamos a buscar ser amado por los demás. Si no sabemos reconocer cuales son nuestros atributos, para amarnos, muy poco voy a poder identificar quien viene a amarme de verdad , verdad.

La autoestima es 100% favorable siempre que sea positiva, siempre que sea funcional y ella nace desde nuestra autoimagen. Si tienes una autoimagen pobre, tendrás un autoestima pobre. “Si tu autoimagen se capitaliza con el pasar de los maños, porque cada vez que haces algo bueno, lo refuerzas y sigues, cultivando, reforzándote en tus habilidades, competencias, fortalezas, por supuesto que vas a tener una autoestima funcional y eso la gente lo va a notar con tu manera de vestir, comportarte y hablar”.

Para concluir José Canelón afirmó, “hay que hacer un trabajo de confrontación del ego y de lo que es el ser. El ego no es más que todas esa etiquetas con las que fuimos creciendo y que nuestras familias, amigos, vecinos , los más allegados, nos iban poniendo, y que por lo general, son negativas, y llegan a configurar un ego que en muy pocas oportunidades te permite avanzar, porque eso se viene a convertir en como especie de filtro. Ese ego nos cubre o hace las veces de una armadura que no nos deja ver con claridad, aquello que deseamos, y que lejos de ayudarnos, lo que puede es ir en contra. Pero mientras que tengas bien consolidado el ser , mientras tengas bien identificada cuál es tu esencia, vas por buen camino para consolidar una excelente imagen personal, allí tienes la gran clave porque a partir de allí es desde donde vas a identificar lo que deseas hacer en la vida, lo qué vas a estudiar, en que te vas a interesar para aprender, la capacitación, para desarrollarte en lo que tú quieras , desde la pasión y el amor con la que tu deseas impulsarte”.

Para seguir muy de cerca los proyectos, talleres, conferencias, en fin todas las buenas nuevas en la carrera de José Canelón pueden hacerlo a través de sus redes sociales: @josecanelondp.

Nota de prensa