¿CENSURA? Twitter suspendió cuentas de periodistas críticos a Elon Musk

Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas críticos de Elon Musk, al tiempo que sus publicaciones fueron borradas de la plataforma.

Los comunicadores trabajan para importantes medios estadounidenses como The Washington Post, The New York Times, CNN y Voz de América.

Hace poco Ryan Mac, reportero de tecnología de NYT, publicó historias sobre la suspensión de otra cuenta de Twitter. Reveló que este usuario usaba datos de vuelos disponibles al público para hacer seguimiento al jet privado de Musk, dueño de la plataforma.

El magnate prometió anteriormente no cancelar esa cuenta por su «compromiso con la libertad de expresión». No obstante, el pasado 14 de diciembre modificó las reglas y prohibió compartir información sobre «la ubicación de personas en tiempo real».

La red social no se pronunció de inmediato sobre dichas suspensiones a cuentas de periodistas, según EFE.

Ella Irwin, nueva jefa de Confianza y Seguridad de Twitter, manifestó a un medio que cancelarán «cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo».

La noche del 15 de diciembre, Musk tuiteó que criticarlo todo el día no supone un problema, pero "revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí".

Donnie O'Sullivan, reportero de CNN, publicó en seguida que un "acosador loco" agredió un carro en el que viajaba el hijo de Musk en Los Ángeles. A O'Sullivan también se le suspendió la cuenta posteriormente.

El pasado lunes, la empresa clausuró su equipo asesor contra discursos de odio. Esto ocurrió en medio de la polémica por la nueva política de "amnistía" de Musk hacia cuentas anteriormente suspendidas, como la de Donald Trump.