CEO de Twitter vs Elon Musk: La polémica sobre las cuentas spam

El multimillonario Elon Musk decidió detener la semana pasada el proceso de compra de Twitter, valorada en cerca de 44.000 millones de dólares, hasta saber con más detalle cuántas cuentas falsas hay en la red social.

"El acuerdo de Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas; y de spam representan menos del 5% de los usuarios", escribió Musk en un mensaje publicado en la misma red social de la que pretende ser dueño.

Sin embargo, el CEO de Twitter, Parag Agrawal, reconoció que existen cuentas spam y falsas en la plataforma y aseguró que están muy motivados para detectarlas y eliminarlas, ya que esto perjudica la experiencia de la gente real en la red social; y por lo tanto "nuestro negocio".

"El spam no es solo 'binario' (humano / no humano). Las campañas de spam más avanzadas utilizan combinaciones de humanos coordinados + automatización. También comprometen cuentas reales y las utilizan para avanzar en su campaña. Por lo tanto, son sofisticados y difíciles de atrapar", acotó.

Manifestó que la lucha contra el spam es "increíblemente dinámica"; ya que los adversarios, sus objetivos y sus tácticas "evolucionan constantemente, a menudo en respuesta a nuestro trabajo".

"No se puede crear un conjunto de reglas para detectar el spam hoy y esperar que sigan funcionando mañana. No lo harán. Suspendemos más de medio millón de cuentas de spam cada día; normalmente antes de que cualquiera de ustedes las vea en Twitter. También bloqueamos millones de cuentas cada semana que sospechamos que pueden ser spam, si no pueden superar los retos de verificación humana (captchas, verificación telefónica, etc.)", expresó.

LAS CUENTAS SPAM EN TWITTER

Aunque Parag Agrawal consideró que el reto más difícil es que muchas cuentas que parecen falsas superficialmente son en realidad personas reales. "Y algunas de las cuentas de spam, que son las más peligrosas y las que más daño causan a nuestros usuarios, pueden parecer totalmente legítimas a primera vista", dijo.

Destacó que el equipo de Twitter actualiza constantemente los sistemas y reglas para eliminar la mayor cantidad de spam posible; "sin suspender inadvertidamente a personas reales ni añadir fricciones innecesarias a las personas cuando usan la red social".

"Sabemos que no somos perfectos para atrapar el spam. Por eso, después de toda la eliminación de la que he hablado antes, sabemos que todavía se cuela algo. Lo medimos internamente. Y cada trimestre, hemos estimado que <5% del mDAU reportado para el trimestre son cuentas de spam. Cada revisión humana se basa en las reglas de Twitter que definen el spam y la manipulación de la plataforma; y utiliza datos públicos y privados (por ejemplo, la dirección IP, el número de teléfono, la geolocalización, las firmas del cliente/navegador, lo que hace la cuenta cuando está activa...) para tomar una determinación sobre cada cuenta", explicó.

Resaltó que el uso de datos privados es especialmente importante para evitar clasificar erróneamente a los usuarios que son realmente reales. Aunque, afirmó que hay cuentas que están sin foto de perfil y tienen tweets extraños que puede parecerte un bot, "pero entre bastidores solemos ver múltiples indicadores de que se trata de una persona real".

LAS ESTIMACIONES

Parag Agrawal aseguró que las estimaciones internas reales para los últimos cuatro trimestres fueron todas muy inferiores al 5%. "Los márgenes de error de nuestras estimaciones nos dan confianza en nuestras declaraciones públicas de cada trimestre", dijo.

"Lamentablemente, no creemos que esta estimación específica pueda realizarse externamente, dada la necesidad crítica de utilizar información pública y privada (que no podemos compartir). Externamente, ni siquiera es posible saber qué cuentas se cuentan como mDAU en un día determinado", agregó.

Ante esto, aseveró que "hay muchos detalles que son muy importantes debajo de esta descripción de alto nivel. Hace una semana compartimos con Elon Musk una visión general del proceso de estimación y estamos deseando continuar la conversación con él".

Sin embargo, Elon Musk respondió a los tuits de Agrawal con un emoji de heces sonrientes, para después decir: "Entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que están recibiendo por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter".