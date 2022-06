Científico reveló cuál es el número que podría guardar los secretos sobre la vida y el universo

El número más importante del universo, según lo revelado por científicos, no sería el 42 como se asevera en la famosa novela de Douglas Adams, en la cual se especifica en la “Guía del autoestopista galáctico”, que la respuesta al significado de la vida es el 42.

De acuerdo a lo reseñado en el portal web del diario The Sun, el físico Richard Feynman tiene una teoría totalmente diferente y algunos hechos científicos que la respaldan. Él afirma que el número más importante del universo es alrededor de 1/137.

En concreto, el número específico al que se refiere es 1/137.03599913. Este es un número al que se hace referencia en física como la constante de estructura fina.

"Todos los buenos físicos teóricos ponen este número en su pared y se preocupan por él", así lo explicó el científico en su libro llamado QED: The Strange Theory of Light and Matter.

En física, 1/137.03599913 es el número que representa la intensidad de la fuerza electromagnética entre algunas partículas cargadas eléctricamente.

Ciertamente, es un número fundamental en la física y en la comprensión del universo. Por tanto, se cree que el número guarda los secretos sobre la vida.

TEORÍA DEL NÚMERO 42

Cuando Douglas Adams escribió “Guía del autoestopista galáctico”, no vio venir la relevancia que adquirió una de las innumerables ocurrencias que el lector se puede encontrar en sus páginas.

Tras más de siete millones de años procesando una pregunta, una supercomputadora de dimensiones gigantescas acaba respondiendo que "la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42".

Sin embargo, los mitos en torno al número 42 tienen tan poco sentido como la respuesta de un superordenador en una novela británica de humor. «La respuesta a esto es muy simple», afirmó Adams antes de fallecer.

"Fue una broma. Tenía que ser un número, un número ordinario y pequeño, y elegí ese. Las representaciones en binario, los sistemas de numeración con base 13, los monjes tibetanos… eso no tiene ningún sentido. Tan solo me senté en mi escritorio, miré hacia el jardín, pensé: 'el 42 servirá' y lo tecleé. Fin de la historia", dijo.