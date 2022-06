Científico reveló las señales que envía el cuerpo de una persona antes de morir

Un famoso científico reveló las señales que envía el cuerpo humano antes de morir, las cuales pueden aparecer incluso hasta dos semanas antes de ocurrir.

Seamus Coyle, quien es biólogo molecular e investigador en la Universidad de Liverpool, afirmó que este proceso envía varias señales antes de que el corazón deje de latir por última vez.

"Como experto en cuidados paliativos, creo que hay un proceso para morir que ocurre dos semanas antes de que fallezcamos. Durante este tiempo, las personas tienden a sentirse peor", precisó.

También declaró el experto, que por lo general las personas tienen dificultades para caminar y se vuelven más somnolientas, logrando permanecer despiertos por períodos cada vez más cortos.

"Hacia los últimos días de vida, la capacidad de tragar pastillas o consumir alimentos y bebidas se les escapa. Es alrededor de este tiempo que decimos que las personas están 'muriendo activamente'; y generalmente pensamos que esto significa que les quedan dos o tres días de vida", manifestó, según reseñó el medio español 20 Minutos.

LAS SEÑALES DE LA MUERTE

Coyle también precisó que algunas personas pueden permanecer al borde de la muerte durante casi una semana antes de fallecer, algo que suele ser extremadamente angustioso.

"Entonces, suceden diferentes cosas con diferentes personas y no podemos predecirlas", dijo el experto.

"El momento real de la muerte es difícil de descifrar. Pero un estudio aún no publicado sugiere que, a medida que las personas se acercan a la muerte, hay un aumento en las sustancias químicas del estrés del cuerpo", indicó.

Asimismo, explicó que las personas con cáncer tienen marcadores inflamatorios que aumentan para atacar la enfermedad y en el caso que se acercan a su fin ayudan a mitigar el dolor de los enfermos.

"No sabemos por qué, podría estar relacionado con las endorfinas. Nuevamente, aún no se ha realizado ninguna investigación al respecto que lo confirme", insistió el científico.

"En última instancia, cada muerte es diferente, y no se puede predecir quién tendrá una muerte pacífica. Creo que algunos de los que he visto morir no se beneficiaron de una ráfaga de elementos químicos para sentirse bien", agregó.

Finalmente, señaló que el proceso de muerte de un paciente terminal es más difícil, posiblemente por tener que dejar a su familia a tan corta edad.

"Puedo pensar en varias personas jóvenes bajo mi cuidado, por ejemplo, a quienes les resultó difícil aceptar que se estaban muriendo. Tenían familias jóvenes y nunca se asentaron durante el proceso de muerte", finalizó.