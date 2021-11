¿Cómo saber si tu smartphone está hackeado? Te damos pistas

Desde el inicio de los computadores portátiles y del correo electrónico se conoce de la existencia de hackers y virus. Ahora también atacan tu smartphone.

En la década de los 90 existían las cadenas de virus por correo electrónico, el más famoso era el troyano, y era un virus que entraba sin que te dieras cuenta y poco a poco robaba tu información desde dentro y dejaba vacía e inservible la computadora. Con el tiempo se desarrollaron antivirus para proteger los ordenadores.

Así como las medidas de seguridad aumentaron y se actualizaron con el paso del tiempo, los ciberdelincuentes adaptaron su target y ya no solo tienen como objetivo a las ordenadores, ahora los smartphones también pueden ser hackeados e infectados con un virus que trate de robar la información almacenada en el dispositivo.

Las compañías de seguridad informática Norton y Kaspersky, las más famosas en crear antivirus, han alertado sobre los síntomas que pueden mostrar los equipos infectados. Uno de ellos es la duración de la batería. Explican que si tu móvil se descarga demasiado rápido, sobre todo si es nuevo o si comenzó a ocurrir de la nada, es porque puede que haya sido hackeado, reseña Milenio Digital.

