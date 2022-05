"De arroz quemado a plato soñado": Salomé Mata, la chef zuliana que se apoderó de las redes

Para muchos, la cocina es uno de los artes más selectos. Una combinación de pasión, práctica y creatividad, que como lenguaje universal logra adentrarnos a todos en la magia de los sabores.

Así se resume en pocas palabras la profesión que acompaña a Salomé Mata desde hace ocho años, una aventura que comenzó por curiosidad y se convirtió rápidamente en su forma de comunicar y motivar a otros a cumplir sus sueños.

En una entrevista exclusiva para Caraota Digital, la reconocida chef zuliana nos contó parte de su historia tras los fogones, un romance que tal y como ella misma lo describió, comenzó "cuando se iba a casar".

¿DE ARROZ QUEMADO... A PLATO SOÑADO?

Mata, quien además madre de mellizas y amante de las redes sociales, comenzó su carrera como chef internacional en 2017. El viaje inició con la inscripción a un curso para aprender a cocinar, para así perfeccionar sus habilidades y cautivar a su creciente familia.

"Yo no sabía cocinar hasta hace casi que nada, hasta hace ocho años. Y todo comenzó cuando me fui a casar, ahí descubrí que bueno... mi esposo no cocina, yo no cocino ¿Qué íbamos a comer", nos contó.

Luego agregó: "Entonces decidí hacer un curso, pero no conseguía nada básico, lo único que había era profesional y dije, bueno, no importa, vamos a inscribirme allí. Y resulta que desde mi primera clase me enamoré de todo lo que preparaba".

LA PRÁCTICA LO ES TODO

Con motivación y una creciente pasión por la cocina, Salomé continuó su formación académica, poniendo a prueba todos sus conocimientos en casa.

"Yo me gradué de cocina internacional como chef. Terminé todo el curso, duró 18 meses y lo hice completo. En ese momento lo hacía por hobby y porque me gustaba, nunca me imaginé que iba a sacarle provecho a todo ese conocimiento, practicaba muchísimo en mi casa todas las recetas que hacíamos y otras más", comentó.

Afirmó también que la innovación y creatividad en cada platillo vienen de su infancia: "De pequeña siempre inventaba recetas de postres y hacíamos cualquier cosa. Vivía en una casa donde hay muchas frutas y bueno, hacíamos jalea de mango, conservas de coco, cosas naturales para merendar".

CHEF E INFLUENCER

Su llegada a las redes sociales no es casualidad. Antes de convertirse en chef, trabajó con social media y marketing digital en la compañía audiovisual que dirige su esposo.

La combinación de estos talentos la convirtió en una verdadera influencer; su perfil, SaloMeCocina, cuenta con más de 545.000 seguidores y 44.000 suscriptores en plataformas como Instagram y YouTube.

"En mi caso todo fue sumándose. Yo trabajo con una productora, por eso para mí es un poco fácil hacer videos y contar las recetas (...) Entiendo que quizá en el pasado no sabía que iba a utilizar ese conocimiento, o cuando estudié cocina no me imaginé que yo podría trabajar de eso. Pero todo se fue sumando a lo que ahora es mi proyecto", comentó.

Desde entonces, además de inspirarse en su cotidianidad, espera que sus recetas con sazón venezolano motiven a los seguidores a preparar propios platillos. Para Salomé no hay límites cuando se trata de la cocina, pues a su juicio, todo se puede lograr "con práctica y motivación".

"Lo más importante es tener mucha pasión por lo que se hace, practicar. En la vida a veces vamos dando pasos que en el momento no sabemos qué vamos a hacer con ellos, pero al final todo se conecta (...) Eso es como mi prioridad, que las recetas sean fáciles de entender, para que cualquier persona la pueda hacer en su casa".