﻿ Descubren que famoso juego de Mario Bros sirve para reducir síntomas de la depresión

Un nuevo estudio reveló que Super Mario Odyssey el popular juego de Nintendo Switch sirve para lidiar con la depresión.

La investigación se llevó a cabo en Alemania bajo el nombre «Effects of a video game intervention on symptoms, training motivation, and visuo-spatial memory in depression», El objetivo era analizar el efecto de los videojuegos durante un periodo de seis semanas.

Los investigadores descubrieron una reducción sustancial en los síntomas depresivos de los jugadores de Super Mario Odyssey. Además, registraron un aumento en la motivación para el entretenimiento.

Los efectos fueron más notorios en aquellas personas que tenían cuadros depresivos más severos. De acuerdo con los investigadores tuvieron una reducción de los síntomas depresivos de hasta el 50%.

De esta forma, aseguran que el videojuego puede servir como herramienta para tratar a pacientes con trastorno depresivo severo.

Los autores del estudio concluyeron que los videojuegos pueden combinarse efectivamente con tratamientos y terapias que se aplican en la actualidad.

SUPER MARIO ODYSSEY

Super Mario Odyssey es un videojuego de plataformas en 3D desarrollado por Nintendo EPD y distribuido para Nintendo Switch en 2017. Es la secuela de Super Mario 3D World y la primera entrega principal de la serie Super Mario en 3D desde Super Mario Galaxy 2 en 2010.

En el juego, el usuario controla a Mario quien debe rescatar a la Princesa Peach de las garras de Bowser, luego que la secuestró para casarse con ella. Para ello, Mario contará con la ayuda de Cappy, un sombrero mágico que le permite capturar y controlar a objetos, animales y enemigos.

El juego se desarrolla en un mundo abierto compuesto por varios reinos inspirados en diferentes culturas y lugares del mundo real. Cada reino ofrece su propio conjunto de desafíos y secretos para que los jugadores los descubran.