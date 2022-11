EN VIDEO: Despega Artemis I, misión que espera crear base en la Luna y llevar humanos a Marte

Este miércoles despegó Artemis I, que forma parte de la misión que espera crear una base en la Luna y llevar a humanos a Marte. En el caso de Artemis I no cuenta con tripulación. Su objetivo es testar si la cápsula Orión es capaz de llevar astronautas de manera segura y traerlos de vuelta.

El lanzamiento desde Cabo Cañaveral ha sido "increíble", señaló en rueda de prensa el administrador de la NASA, Bill Nelson. Afirmó que son optimistas, en que los humanos volverán a pisar la superficie lunar.

La última vez que lo hicieron fue hace casi 50 años: "Fuimos por un período corto de tiempo. Pero ahora volveremos, no solo por ir, sino para aprender, para instalarnos y saber cómo vivir en la Luna", agregó según Efe

El objetivo general del programa Artemis es establecer una base en la Luna como paso previo para llegar en un futuro a Marte. Para ello, después de Artemis I (que transporta maniquíes), la NASA lanzará en 2024 a la órbita lunar Artemis II, con tripulación. Mientras que se espera para 2025 el despegue de Artemis III, misión en la que los astronautas, tocarían el suelo del satélite.

"Qué espectáculo tan increíble ver el cohete SLS de la NASA y la nave espacial Orión despegar juntos por primera vez (...). Esta prueba de vuelo nos ayudará a prepararnos para la exploración humana en la Luna y, en última instancia, en Marte", afirmó Nelson.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

