¿El dinero compra la felicidad? Un estudio reveló la verdad y respondió por fin esta famosa pregunta

Siempre ha existido un debate sobre la influencia del dinero en la felicidad de las personas. Por tanto, en Estados Unidos hicieron un estudio en más de 30.000 personas, el cual buscó precisar el impacto de los ingresos en el estado de ánimo.

La revista Proceedings of the National Academy of Sciences publicó el 1 de marzo el estudio hecho por varios científicos. Esta investigación concluyó que el dinero sí da la felicidad, la cual tiene una relación con los ingresos anuales.

Los científicos midieron la felicidad en personas con ingresos desde 75.000 hasta 500.000 dólares anuales. De tal forma, descubrieron que la correlación va mucho más allá de los 85.000 dólares, ingreso que se consideraba el límite superior de impacto.

La felicidad aumenta de acuerdo a los sueldos de las personas, según los científicos. Incluso, este sentimiento se acelera cuando los ingresos superan los 100.000 dólares anuales.

¿SIEMPRE HAY FELICIDAD?

El estudio llegó a la conclusión de que, efectivamente, hay una correlación entre ese sentimiento y el dinero. Sin embargo, los científicos advierten que la persona debe disfrutar primero de un nivel básico de felicidad, de acuerdo a Bloomberg.

«Las miserias que quedan no se alivian con altos ingresos», aclaró el psicólogo Daniel Kahneman, uno de los autores del estudio. Pero hasta el grupo más infeliz vio más felicidad cuando sus sueldos llegaron a las seis cifras.

«Para la gente muy pobre, el dinero claramente ayuda mucho«, precisó. «Pero si tienes unos ingresos decentes y sigues siendo desgraciado, el origen de tu miseria probablemente no sea algo que el dinero pueda arreglar», acotó.