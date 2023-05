El emotivo video de una venezolana llorando tras regresar al país después de cinco años

Eixchel Berroterán es una tiktoker venezolana que conmovió a miles de personas luego de subir un emotivo video regresando a Venezuela, tras cinco años de haber abandonado el país. En el material, la joven no pudo contener las lágrimas, lo que le valió para volverse viral.

El clip muestra que el avión ya está aterrizando en el Aeropuerto de Maiquetía. Al mismo tiempo, Eixchel comienza a llorar al estar de nuevo en su tierra tras media década de haber emigrado.

La venezolana acompañó el clip con el siguiente pie de publicación: «Se siente irreal. Gracias, mi Dios».

A la fecha, el video en TikTok acumula más de 10,6 millones de reproducciones y más de 1,5 millones de likes. Asimismo, los usuarios no tardaron en comentar la publicación, algunos reconociendo sentirse igual desde el extranjero.

«Llorar por desconocidas es y será mi gran pasión», «Estoy temblando», «Me hizo llorar», «No tengo ni un año fuera de mi país y ya quiero volver», «Es el sueño de muchos», «Si estoy llorando por ti, como será cuando me toque a mi», «Ese sentimiento lo viví hace poco y el corazón se me iba a salir. Disfruta el reencuentro con los tuyos y de esta hermosa tierra. Bienvenida», fueron algunos de los comentarios.

EL REENCUENTRO CON SU FAMILIA

Además de ese emotivo video, la joven venezolana subió otro material donde se reencuentra con sus familiares. En ellos, tampoco pudo evitar quebrarse y derrochó lágrimas al volver a ver a su papá, quien de la emoción la cargó en sus brazos.

«Esto no tiene precio. La felicidad no me cabe en el pecho», escribió en la publicación que alcanzó los 2,6 millones de reproducciones.

«Que lindo, disfrútalos mucho te mereces eso y mucho más«, le dijeron en ese clip.