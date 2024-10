¿El futuro está cerca? Elon Musk presentó al robot humanoide Optimus

El magnate Elon Musk presentó este viernes a Optimus, un robot humanoide que fue desarrollado por su empresa, Tesla Inc, e inspirado en R2D2 o C3PO, los populares robots de la icónica saga Star Wars.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better

It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8

— Tesla (@Tesla) October 11, 2024