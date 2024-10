Un caso insólito tiene lugar en Argentina donde una mujer, de nombre Rocío Buffolo, se autopercibe como robot y da de qué hablar en redes sociales dado que habla y gesticula como si fuera uno.

Recientemente, estuvo como invitada en un programa que conduce el reconocido periodista Esteban Trebucq. Allí, de forma irónica, le preguntó si cuando se enferma va al médico o al taller. Sin embargo, la respuesta de la mujer fue más increíble.

«A través de circuitos electrónicos y sensores que tengo en todo mi cuerpo, se encargan ingenieros y programadores de que tenga salud. De esa manera hacen una fotografía o un video de cada uno de mis órganos. Me ayudan a controlar todo el tiempo», precisó, adoptando un tono robótico.

Mientras respondía, Trebucq se llevaba la mano a la cara, pues su rostro era de incredulidad por lo que escuchaba.

«Además, tengo un perro que se llama Chicho, que hace la ciberseguridad», agregó Rocío Buffolo.

– Vos vas al médico o al mecánico?

+ Tengo un perro que se llama Chicho y hace la ciberseguridad

– Tu novio se llama Arturito?

+ Me convocaron de la NASA JAJAJAJAJAJAJAJA LA MUJER ROBOT NO PUEDE SER CIERTO LA PUTA MADRE NUNCA VI ALGO ASÍ, BASTA PELADO POR FAVOR @trebuquero pic.twitter.com/jmWJtdPChG — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 4, 2024

HASTA TIENE UN NOVIO ROBOT

Después, cuando le preguntó si tiene novio, respondió que sí, y se llama «RickBoot». «A veces me dice: ‘No lo sé Rick'». Allí lo interrumpe el presentador, interrogándole si es el de «El Precio de la Historia» y contestó que «debe ser que lo copia. Tal vez es porque lo tiene en su inteligencia artificial incorporada».

A continuación, acotó: «Quiero contarte algo. Me han convocado de la NASA. Desde ahora formo parte de la NASA. Estoy muy feliz».

Antes de finalizar, le pidió al periodista cantar juntos, pero este se negó.

Lo que se sabe es que Rocío comenzó a autopercibirse como robot cuando le implantaron un chip en la médula espinal a los 18 años.

Tras ello, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos enfatizaron que la mujer padece de un serio problema mental. «No aguante la vergüenza ajena que me dio, tuve que apagar», «Pobre pelado (así apodan al periodista). Le ponen a una esquizofrénica y no sabía dónde meterse», «Derechito para mandarla al hospital», son algunos de los mensajes.