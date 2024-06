El video viral de un rayo impactando y pulverizando un inmenso árbol en el sur de Francia

Este sábado se viralizó un video en las redes sociales de un rayo impactando y pulverizando un árbol de gran tamaño en una localidad de Francia.

El hecho habría ocurrido durante horas de la tarde en la población de Augé, ubicada en la región de Poitou-Charentes, al sur de la nación francesa.

En el clip, ampliamente difundido en las redes sociales, se puede observar cuando el rayo impacta la copa del árbol, que sobresale a los otros ubicados alrededor.

De inmediato explota el tronco de la mencionada planta y se ve como se esparce el resto de sus ramas.

Hasta el momento se desconoce si la explosión del árbol ocasionó daños materiales o humanos, por lo que toca esperar a un reporte de las autoridades sobre el incidente.

⚡️Incredible footage of a lightning bolt hitting and decimating a large tree in Augé, western France earlier today. Credit: Benjamin Estrade pic.twitter.com/XazDFbR78l

— Nahel Belgherze (@WxNB_) June 29, 2024