Elon Musk vs NBC: El toma y dame por un comentario sobre Twitter y los republicanos

El multimillonario Elon Musk criticó este lunes a la cadena de televisión National Broadcasting Company (NBC) luego que uno de sus presentadores lo llamara "petulante".

"Si la 'facción neonazi' del Partido Republicano se expande en noviembre, podemos recordar esto como un momento crucial; cuando un multimillonario petulante y no tan brillante compró casualmente una de las máquinas de mensajería más influyentes y se la entregó a la extrema derecha", expresó el presentador de NBC, Mehdi Hasan, al hacer referencia a la adquisición de Twitter por parte de Musk.

NBC’s @mehdirhasan on @elonmusk: "If [the “neo-Nazi faction" of the GOP expands in Nov.], we may look back on this .. as a pivotal moment, when a petulant & not-so-bright billionaire casually bought one of the most influential messaging machines & just handed it to the far-right” pic.twitter.com/bIpiIlFlwR

— Tom Elliott (@tomselliott) May 2, 2022